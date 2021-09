Sicurezza: 78 arrestati e 796 indagati dalla Polfer ad agosto (2) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane, originario della Guinea Bissau, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato a Bari Centrale per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti, in servizio di vigilanza all’interno dello scalo ferroviario, hanno notato il giovane che, giunto a bordo di una bicicletta, con atteggiamento sospetto è entrato all’interno del bar sito nell’atrio di accesso alle Ferroviaria Bari Nord. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di tredici dosi di marjuana, nonché di otto pasticche e mezzo di ecstasy ad altissimo dosaggio di Mdma. L’uomo è stato condotto in carcere e la sostanza stupefacente sequestrata. (Ren)