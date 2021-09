Russia: Putin, serve costituire un sistema nazionale di monitoraggio del permafrost

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia un sistema nazionale di monitoraggio dello stato del permafrost dovrebbe essere avviato entro la fine del 2021. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nella sessione plenaria del Forum economico d'Oriente a Vladivostok. "L'Artico ha un enorme impatto sul clima globale. È importante per noi comprendere e prevedere i processi in corso nell'area. E questo richiede una base affidabile, dati e previsioni scientifiche accurate", ha dichiarato Putin. Il capo dello Stato ha ricordato che attualmente la Russia è a capo del Consiglio Artico. "Come importante iniziativa sotto la nostra presidenza, propongo di organizzare una spedizione internazionale nell'Artico. La base della spedizione sarà una stazione scientifica fluttuante (Drifting ice station) al Polo Nord, dotata di tutte le attrezzature necessarie. La stazione stessa sarà situata su una piattaforma resistente al ghiaccio. Ora è in costruzione a San Pietroburgo e sarà messa in funzione nei prossimi mesi", ha aggiunto il presidente. (Rum)