Francia: presidente Repubblicani, militanti del partito decideranno su eventuali primarie

- Sono i militanti dei Repubblicani, partito della destra francese, che decideranno su un'eventuale organizzazione di primarie al prossimo congresso del 25 settembre. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il presidente dei Repubblicani, Christian Jacob. L'unico obiettivo, ha spiegato Jacob, è quello di vincere le prossime elezioni presidenziali nel 2022. In merito ai candidati che ad oggi hanno annunciato la loro intenzione di correre per l'Eliseo, il presidente dei Repubblicani afferma che "ognuno dovrà affrontare le sue responsabilità". "Abbiamo il merito della coerenza e l'esperienza della gestione delle collettività territoriali", ha continuato Jacob, secondo il quale dieci anni passati all'opposizione hanno permesso al partito di "affinare" le "proposte" e la "diagnosi". (Frp)