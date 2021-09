Cina: ministero Cultura irrigidisce regolamenti sui professionisti dello streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cultura cinese ha pubblicato nuove regole per gli agenti e gli artisti del settore del livestreaming, al fine di farne veicolo dei valori promossi dallo Stato. Lo riferisce il “Quotidiano del popolo”, secondo cui in base a queste normative, ai protagonisti del settore sarà vietato indurre gli utenti a consumare beni o servizi attraverso pratiche fraudolente e forme di pubblicità ingannevole. Il regolamento prevede anche il divieto per gli agenti di proporre contrattati per l'induzione al consumo tramite “incitamento verbale”. (segue) (Cip)