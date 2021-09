Cina: ministero Cultura irrigidisce regolamenti sui professionisti dello streaming (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regolatore ha anche ordinato alle emittenti di resistere alle “estetiche anormali”, agli “influencer volgari”, e ai personaggi dalla “morale decadente”. Secondo i media di Hong Kong, di fronte al calo dei tassi di natalità, le autorità cinesi stanno cercando di riproporre i valori maschili tradizionali mettendo in discussione i modelli culturali in voga al momento, invitando le emittenti televisive a “promuovere una cultura tradizionale cinese e socialista”. Peraltro in questi giorni l’industria dell’intrattenimento è entrata nel mirino delle autorità cinesi dopo una serie di scandali di celebrità coinvolte in reati di evasione fiscale e violenze sessuali. La scorsa settimana, l’autorità di regolamentazione cinese di Internet ha annunciato provvedimenti contro quella che ha descritto come una “ossessiva ammirazione delle celebrità”. (segue) (Cip)