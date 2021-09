Corea del Sud: Covid, misure distanziamento prorogate per quattro settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha deciso di prorogare per quattro settimane le misure di distanziamento sociale in vigore nell'area metropolitana di Seul per contenere la pandemia di Covid-19. Le autorità hanno annunciato però una eccezione, per consentire a gruppi di non più di otto persone di riunirsi in occasione della festività Chuseok, alla fine di settembre, a patto che almeno la metà abbia completato il ciclo di vaccinazione. Il governo della Corea del Sud ha deciso il mese scorso di inasprire le misure restrittive a carico di ristoranti e bar, anticipando di un’altra ora la chiusura dei locali in risposta all’aumento dei casi di Covid-19 nel Paese. A partire dal 22 agosto i ristoranti e i bar nelle aree del Paese sottoposte al livello 4 del sistema di distanziamento sociale – il più elevato – devono chiudere alle ore 21, e non più alle 22. Il governo ha deciso però di consentire l’ingresso di gruppi di 4 persone nei locali, a patto che almeno due di esse siano vaccinate. Ad oggi l’area metropolitana di Seul, che include la capitale, la provincia di Gyeonggi e la città portuale di Incheon, sono sottoposte al livello 4 del sistema di distanziamento sociale varato dal governo; gran parte delle altre aree del Paese si trovano al livello 3. (segue) (Git)