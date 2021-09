Usa: Biden visita i militari feriti in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill hanno visitato ieri l'ospedale del Maryland dove sono ricoverati i militari Usa rimasti feriti in Afghanistan, quattro giorni dopo il ritiro completo delle Forze armate statunitensi da quel Paese. "Stasera il presidente e la first lady visitano i nostri combattenti feriti presso il Contro medico militare nazionale Walter Reed", ha comunicato tramite una nota la Casa Bianca. Il presidente si è trattenuto presso l'ospedale per poco meno di due ore, e l'amministrazione presidenziale non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla visita; non è chiaro, in particolare, se Biden abbia incontrato personalmente i militari feriti. L'ospedale militare, sito alle porte di Washington, ha in cura tra gli altri decine di militari statunitensi rimasti feriti nell'attentato dinamitardo all'aeroporto internazionale di Kabul lo scorso 26 agosto, durante le operazioni di evacuazione dal Paese. (Nys)