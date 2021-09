Malesia: ministro finanze Tengku, mercati hanno espresso fiducia nel nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta positiva dei mercati all'insediamento del nuovo governo della Malesia è una dimostrazione della fiducia degli investitori nella capacità del primo ministro Ismail Sabri Yaakob di garantire stabilità al Paese. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze della Malesia, Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz, in occasione della conferenza "St Connect" organizzata dal quotidiano "Straits Times", e incentrata sul tema del rilancio della Malesia oltre la pandemia. "Come dichiarato dal primo ministro nel suo discorso inaugurale, dobbiamo lavorare assieme come una famiglia, e il primo ministro ha sottolineato anche di aver teso una mano ai leader dell'opposizione. Durante la prima settimana di attività del nuovo governo c'è stato infatti un comunicato congiunto coi leader dell'opposizione", ha detto il ministro. "Sono dunque ottimista che assieme ai politici dell'opposizione potremo lavorare per sostenere la ripresa del Paese e costruire un futuro più solido e sostenibile", ha detto Tengku, che ha alle spalle una carriera da investitore bancario. Secondo Tengku, le prospettive di rilancio del Paese si sono già riflesse positivamente nelle dinamiche dei mercati finanziario e del capitale. (segue) (Fim)