Afghanistan: ministro Esteri tedesco Maas, ripresa aiuti possibile a condizioni

- La Germania potrebbe riprendere, a determinate condizioni, il versamento degli aiuti allo sviluppo all'Afghanistan, sospeso a seguito del ritorno dei talebani al potere a Kabul. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a margine della riunione con i colleghi degli Stati membri dell'Unione europea tenuta a Kranj, in Slovenia, ieri 2 settembre. I prerequisiti elencati da Maas includono un governo che non sia composto soltanto da talebani, il rispetto dei diritti umani fondamentali e delle donne, nonché l'impegno delle autorità di Kabul a far sì che l' Afghanistan non torni a essere “un rifugio per il terrorismo”. (Geb)