Usa: sale a 44 il bilancio delle vittime dell’uragano Ida

- E' salito a 44 vittime il bilancio delle inondazioni causate a New York e nel New Jersey dall’uragano Ida, abbattutosi sulla costa orientale degli Stati Uniti. Lo scrive la stampa Usa. Particolarmente colpita la città di New York, dove gli allagamenti di strade, scantinati e stazioni della metropolitana hanno causato la maggior parte delle vittime. Centinaia di voli sono stati cancellati presso gli aeroporti di LaGuardia e JFK. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto all’Agenzia federale dell’aviazione (Faa) di consentire l’invio di droni alle aree colpite dall’uragano Ida per valutare i possibili danni alle infrastrutture energetiche. Lo ha riferito lo stesso capo della Casa Bianca in conferenza stampa. Biden ha inoltre fatto sapere di aver chiesto alla segretaria all’Energia, Jennifer Granholm, di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, incluse le riserve strategiche di petrolio, per garantire le forniture di carburanti. “Il Paese è qui per dare una mano. È questo il messaggio che ho ribadito ai sindaci, ai governatori e ai dirigenti della regione, con cui la mia amministrazione sta lavorando intensamente”, ha aggiunto Biden.(Nys)