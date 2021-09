Argentina-Paraguay: Buenos Aires, "preoccupazione" per assenza di risultati su inchiesta uccisione di due bambine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il passare delle ore emerse tuttavia che le due adolescenti uccise erano due bambine, in possesso di documenti argentini. Si trattava di due cugine, Maria del Carmen Villalba e Lilian Mariana Villalba, entrambe di undici anni ed effettivamente figlie di guerriglieri nate tuttavia in territorio argentino dove vivevano con le rispettive madri. Secondo fonti della famiglia delle vittime, le due minorenni erano entrate in Paraguay per visitare i genitori nella selva e non erano potute tornare a causa della chiusura delle frontiere per la pandemia. La madre di una di loro, Miriam Villalba, avvocata esiliata in Argentina, ha affermato che le bambine sarebbero state sequestrate e torturate prima di essere uccise. Questa versione è stata tuttavia smentita dal medico forense che ha realizzato l'autopsia per conto della magistratura. "Non ci sono segni di tortura, entrambe sono morte per gli impatti delle pallottole", ha affermato il perito. (segue) (Abu)