Brasile: approvata in prima lettura riforma fiscale che introduce tassa su rendite azionarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Deputati del Brasile ha approvato giovedì in prima lettura un progetto di riforma fiscale promosso dal governo del presidente Jair Bolsonaro. La riforma, modificata in diversi punti in sede di dibattito parlamentare rispetto al progetto inviato dal governo, prevede l'introduzione di una tassa del 15 per cento sulle rendite azionarie (contro il 20 per cento del progetto originale). Parallelamente la riforma prevede una riduzione dal 15 all'8 per cento delle aliquote sui guadagni delle imprese e l'aumento del salario minimo non imponibile da 1900 reais (circa 310 euro) a 2500 (405 euro circa). Il progetto passerà al Senato per l'approvazione definitiva, anche se nelle Camera alta è già in discussione una riforma fiscale molto più ampia, che prevede la possibilità di unificare molti dei tributi in vigore applicati dalla Confederazione e dalle amministrazioni regionali e comunali che in alcuni casi si sovrappongono. La semplificazione del complesso sistema fiscale brasiliano è difesa anche dal governo Bolsonaro, che però non ha inserito questo punto nella proposta ora approvata dalla Camera dei deputati.(Brb)