Giappone: il primo ministro Yoshihide Suga intende dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, intende rassegnare le dimissioni, e non si candiderà alla presidenza del partito liberaldemocratico (Ldp) in occasione delle elezioni in programma questo mese. Lo riferiscono fonti di governo citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Secondo le fonti, Suga avrebbe anche deciso di non procedere al rimpasto della leadership del partito, come ipotizzato invece nei giorni scorsi, in risposta al forte calo del consenso scontato dallo stesso premier e dal suo esecutivo. Indiscrezioni circolate sui quotidiani giapponesi anticipavano infatti la possibile sostituzione del segretario generale del Partito liberaldemocratico, Toshihiro Nikai. L'82enne Nikai ha incontrato Suga nella serata di lunedì 30 agosto, e in tale occasione avrebbe affermato che "un rimpasto è l'unico modo di uscire da questa situazione difficile", sollecitando il premier, che è anche presidente del Ldp, a rinnovarne la leadership del partito. Nikai ha retto a lungo un enorme potere nella definizione degli equilibri interni e degli orientamenti del partito. Il sostegno pubblico all'esecutivo guidato da Suga è continuamente calato nei mesi scorsi per effetto di una risposta giudicata inadeguata alla pandemia di Covid-19. Il primo ministro giapponese spera di invertire la tendenza in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera bassa, che si terranno al più tardi nel mese di novembre. Il premier giapponese potrebbe annunciare il rinnovo della leadership di partito prima delle elezioni per la presidenza del Ldp, in programma in 29 settembre. (segue) (Git)