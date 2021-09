Giappone: Paralimpiadi, un atleta ricoverato per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un atleta di una delle delegazioni straniere che prendono parte alle Paralimpiadi di Tokyo è stato ricoverato dopo aver contratto la Covid-19. Lo ha annunciato Masanori Tanaka, portavoce del Comitato organizzatore dei Giochi. Il ricovero è il primo in assoluto per Covid-19 tra gli atleti che hanno presto parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi ospitate dalla capitale giapponese. Il portavoce ha precisato che l'atleta è ricoverato dalla serata di martedì 31 agosto, e le sue condizioni di salute "non sono gravi". Il Comitato ha confermato ieri altri 13 casi di Covid-19 tra i partecipanti alle Paralimpiadi, che portano a 275 il totale dei casi diagnosticati dall'inizio dell'evento, lo scorso 12 agosto. (Git)