Corea del Sud: Seul aumenta il bilancio della Difesa per sviluppare nuovi armamenti

- La Corea del Sud intraprenderà lo sviluppo di nuovi sistemi missilistici "con una maggiore potenza distruttiva" a fini di deterrenza. E' quanto emerge da un piano presentato dal ministero della Difesa sudcoreano, che disporrà di risorse pari a 315.200 miliardi di won (366 miliardi di dollari) nei prossimi cinque anni, con un incremento medio annuo del 5,8 per cento tra il 2022 e il 2026. Circa il 66 per cento del bilancio complessivo della Difesa verrà destinato al mantenimento e alla gestione delle forze, e i fondi rimanenti al potenziamento della capacità belliche del Paese. "Svilupperemo un missile più potente, con maggior gittata e maggior precisione per esercitare la deterrenza e conseguire la pace e la sicurezza nella Penisola coreana", recita una nota del ministero della Difesa sudcoreano. La Corea del Sud preme da tempo per rafforzare il proprio deterrente balistico, ma soltanto lo scorso maggio gli Stati Uniti hanno accettato di revocare le restrizioni che impedivano a Seul di dotarsi di missili dalla gittata superiore a 800 chilometri. (segue) (Git)