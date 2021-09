Usa: Covid, 3 miliardi di dollari per rafforzamento catene di fornitura vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono investire tre miliardi di dollari nel rafforzamento delle loro catene di fornitura per i vaccini contro la Covid-19, così da mantenere la posizione di leadership globale sul fronte delle forniture. Lo ha annunciato il consigliere della Casa Bianca per la gestione della pandemia, Jeffrey Zients. Il governo federale stanzierà i finanziamenti già a partire dalle prossime settimane, concentrandosi in particolare sulla produzione dei precursori impegnati nella produzione dei vaccini contro la Covid-19 e nelle strutture di confezionamento. Alcune aree prioritarie individuate dal governo federale includono i lipidi, i bioreattori, forniture quali tubi, aghi, siringhe e materiale protettivo. (Nys)