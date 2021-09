Milano 2021: Bernardo, ho già detto di essere antifascista - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- In merito alla richiesta di prendere le distanze da alcune dichiarazioni rilasciate oggi dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Bastoni, avanzate da grande parte di politici e associazioni, Luca Bernardo, candidato sindaco a Milano per il centrodestra, ha affermato: "Rispondo che mi sto occupando della città di Milano e dei suoi problemi, sto facendo dibattiti nei quartieri incontrando persone. Mi sembra di aver già detto ripetutamente, e non cambio idea a giorni alterni, che sono antifascista, lo dice la storia della mia famiglia da più di 70 anni, lo dice la mia storia personale di medico nel sociale". "Qualcuno purtroppo non ha programmi e si attacca ad altro mentre io penso ai cittadini" ha concluso Bernardo a margine della presentazione della mostra Weplanet insieme al professor Stefano Zecchi oggi a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)