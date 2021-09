© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la sporcizia della città uccide i pesci nei fiumi e l'inerzia dell'amministrazione in carica mette a rischio i nostri pini". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione dell'apertura della campagna elettorale in piazza Bocca della Verità.(Com)