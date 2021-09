Roma 2021: Calenda, mi sono candidato per tempo, lavoro sindaco non si fa in due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sono candidato per tempo perchè fare il sindaco non è un lavoro che si prepara in due mesi. Roma è tante città e persino per noi romani non è facile capire quanto sia grande". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, all'inaugurazione del comitato elettorale di Hassan Sabri, nefrologo e fondatore dell'Unione medici arabi in Italia candidato nella lista civica. "La nostra città non può più aspettare e non si può lasciare in mano alla classe dirigente che la ha affossata", ha aggiunto.(Com)