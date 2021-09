Imprese: Pd su fiere, sì al Green pass ma organizzatori manlevati da responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo tutti facendo un grande sforzo per coniugare salute e rilancio economico. In questo senso bene l'approvazione del nostro emendamento in commissione Attività Produttive sulle fiere e sulle sagre, ancorché riformulato". Lo dichiarano Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari sociali, e Francesca Bonomo, deputata Pd e componente della commissione Attività Produttive. "Abbiamo così elevato a rango di legge quella che era una raccomandazione contenuta nelle faq del governo, e manlevato gli organizzatori di questi eventi dalla responsabilità del controllo e delle sanzioni che saranno invece effettuati dalle forze dell'ordine, le quali puniranno solo coloro che ne sono sprovvisti e non appunto anche gli organizzatori. Restano invece - concludono - fermi gli obblighi informativi sulla necessità di accesso con il Green pass. Consideriamo il lavoro fatto in commissione un buon risultato".(Com)