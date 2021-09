Roma 2021: Gualtieri apre campagna "città rinasce con noi", in piazza da Zingaretti a sindaca Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi" è e sarà il leit motive della campagna elettorale del candidato a sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, che punta a superare gli sfidanti di area progressista, Virginia Raggi del M5s e Carlo Calenda di Azione, per arrivare al ballottaggio contro il centrodestra e lasciarsi alle spalle la stagione segnata dal Pd di Matteo Renzi e dalla caduta singolare della giunta di Ignazio Marino con una azione dei consiglieri davanti al notaio. Gualtieri per puntare al secondo turno e poi alla vittoria ha tentato la carta dell'unificazione del centrosinistra. "Roma non si governa con l'uomo solo al comando e abbiamo costruito una coalizione larga, per cambiare Roma bisogna essere in tanti e insieme, che prima dell'io viene il noi", dice dal palco in piazza Bocca della Verità l'ex ministro dell'Economia. E poi detta le priorità per "una città policentrica e della prossimità, una città unita e che metta a sistema le risorse dei quartieri", che vanno dai rifiuti, ai trasporti, ai servizi di zona. È il progetto di Città dei 15 minuti, sperimentato anche a Barcellona. Non a caso la sindaca della città spagnola, Ada Colau, ha aperto l'evento di oggi in piazza Bocca della Verità a Roma: "Esiste una visione ambiziosa della città che non è soltanto di Roberto Gualtieri, che spero sarà sindaco, ma di tutte e tutti nella coalizione. Da sindaca di Barcellona dico che non vedo l'ora di mettermi a lavorare con Roberto Gualtieri". (segue) (Rer)