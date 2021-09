Roma 2021: Gualtieri apre campagna "città rinasce con noi", in piazza da Zingaretti a sindaca Barcellona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi il sostegno esplicito a quello che per un periodo è apparso come un rivale nel titolo di candidato a sindaco della Capitale. "Ce la metterò tutta per dare una mano, facciamo una campagna elettorale spalla a spalla con le persone", conclude Zingaretti. Intanto in piazza si sventolano le bandiere con i sette i simboli per le sette liste a sostegno di Gualtieri. E sul palco intervengono tutti i capolista: Sabrina Alfonsi del Partito democratico, Roberta Agostini per Sinistra civica ecologista, Giovanni Caudo per Roma futura, Urbano Barberini per Europa Verde, Paolo Ciani per Demos, Bobo Craxi per il Partito socialista italiano, Monica Lucarelli per la lista civica Gualtieri sindaco. A fare gli onori di casa, in veste di candidata alla presidenza del Municipio Roma I per il centrosinistra, Lorenza Bonaccorsi. "Roma deve tornare a essere un luogo in cui si vive bene perché le città sono fatte da comunità di persone. Sono stati 5 anni difficili, di occasioni perse e in cui ai cittadini di Roma non è arrivato nulla", ha detto. Raccoglierà il testimone della uscente Alfonsi se dovesse vincere in un territorio, quello del centro storico, da sempre ritenuto roccaforte dei dem ma che potrebbe pure riservare una sorpresa per la presenza del candidato di Carlo Calenda, Giuseppe Lobefaro. (Rer)