- ROMA 2021- Virginia Raggi apre la campagna elettorale.Roma, San Basilio (ore 10:30)- Roberto Gualtieri parteciperà alla presentazione della Lista Civica a sostegno della sua candidatura a sindaco. Oltre a Gualtieri interverranno Raffaele Ranucci, già senatore Pd, Alessandro Onorato, coordinatore della Lista Civica, Monica Lucarelli, capolista della Lista Civica, e Federico Lobuono, il più giovane candidato della lista. Saranno presenti tutte le candidate e tutti i candidati della Lista Civica.Roma, Comitato Elettorale di Roberto Gualtieri, via di Portonaccio 23d (ore 13)- Roberto Gualtieri parteciperà alla presentazione della lista del Psi a sostegno della sua candidatura. Saranno presenti il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, Bobo Craxi, che guiderà la lista socialista insieme alla consigliera di Roma Capitale Cristina Grancio, e il Segretario del Psi di Roma Andrea Silvestrini.Roma, sede della direzione nazionale del Psi, via Santa Caterina da Siena, 54 (ore 16:30)- Carlo Calenda partecipa all'inaugurazione del Comitato elettorale nel II Municipio.Roma, via Massacciuccoli 65 (ore 12)- Carlo Calenda partecipa all'inaugurazione del comitato elettorale di Annalisa Scarnera, capolista della lista civica "Calenda Sindaco'.Roma, via San Giovanni in Laterano (ore 18)- Enrico Michetti al Mercato di Ponte Milvio per incontrare cittadini e commercianti.Roma, ponte Milvio (ore 9:30)- Enrico Michetti incontra i commercianti di Vigna Stelluti. (ore 10:30) (segue) (Rer)