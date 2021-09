Brasile: autorità monitorano caso sospetto di "mucca pazza" nello stato di Minas Gerais (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo il ministero dell'Agricoltura ha confermato il monitoraggio del caso sospetto, sottolineando che "come membro dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie), il Brasile adotta le procedure di sorveglianza, indagine e notifica raccomandate dall'istituzione" e, quando il processo di analisi sarà completato, i risultati saranno resi pubblici. Secondo quanto riferisce il quotidiano "G1", il caso sarebbe stato rilevato su un animale anziano, il che potrebbe identificare un cosiddetto "caso atipico", che può manifestarsi di forma "sporadica e spontanea", soprattutto negli animali più anziani, senza alcuna relazione con l'ingestione da parte degli animali di mangimi contaminati. Nel caso classico, invece, la malattia viene trasmessa da mangimi contaminati da prioni. Il Brasile non si registrano casi di questo tipo da oltre 20 anni. (Brb)