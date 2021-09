© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato con il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, ringraziandolo per la continua assistenza della Spagna con l'evacuazione e il transito di individui vulnerabili dall'Afghanistan e per il futuro impegno diplomatico e l'assistenza umanitaria in Afghanistan.(Nys)