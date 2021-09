Argentina-Paraguay: Buenos Aires, "preoccupazione" per assenza di risultati su inchiesta uccisione di due bambine (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso si era espresso anche il rappresentante regionale dell'Onu per i diritti umani, Jan Jarab, che a settembre del 2020 aveva intimato il Paraguay a svolgere "senza indugi" un'inchiesta "imparziale" per chiarire le circostanze della morte delle due bambine durante l'operazione antiterrorismo realizzata dalle forze di sicurezza dello Stato. "Si tratta di un fatto gravissimo culminato nella morte di due bambine che lo Stato doveva proteggere, come parte dei suoi obblighi di garantire i diritti umani di tutti i bambini ed adolescenti nel paese", affermava Jarab in una nota. Il rappresentante Onu dichiarava inoltre di aver ricevuto "informazioni inquietanti" riguardo il presunto tentativo da parte delle forze di sicurezza intervenute nell'operazione di manipolare la scena dell'uccisione. (Abu)