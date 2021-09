Roma 2021: Gualtieri, Raggi assente quando ero al Mef, città non merita questo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato ministro (all'economia, ndr), ho lavorato con tanti sindaci. Solo un sindaco non ha mai chiamato mentre ero ministro, Roma è la Capitale d'Italia e non merita questo, merita un sindaco che si faccia sentire nelle scelte di governo". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione dell'apertura della campagna elettorale in piazza Bocca della Verità. Gualtieri è stato titolare del Mef durante il governo Conte 2. (Rer)