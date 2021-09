© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non faremo apparentementi ma per sconfiggere la destra estrema e pericolosa chiederemo il sostegno di tutte le romane e di tutti i romani". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione dell'apertura della campagna elettorale in piazza Bocca della Verità. "Io ci metterò l'impegno e la capacità di decidere e ascoltare. Andiamo a vincere", ha concluso.(Rer)