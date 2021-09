Israele: presidente Herzog esorta diplomatici stranieri a boicottare conferenza Durban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha esortato i diplomatici stranieri di stanza in Israele a chiedere alle loro nazioni e governi di boicottare l'imminente conferenza contro il razzismo di Durban, in Sudafrica, prevista a fine mese. Durante le precedenti edizioni della conferenza delle Nazioni Unite sulla lotta contro il razzismo sono state fatte dichiarazioni antisemite. Alcuni Paesi, tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi, Ungheria, Austria, Australia, Usa, Regno Unito, Repubblica Ceca e Canada hanno annunciato che non parteciperanno alla conferenza. Israele è sempre pronto ad essere amico di coloro che scelgono la via della pace, ha detto Herzog, ma purtroppo il male continua a permeare il Medio Oriente di odio. (Res)