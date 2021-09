© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Alessandro Morelli e il presidente di APL (Autostrada Pedemontana Lombarda), Roberto Castelli, incontrano la stampa a Palazzo Lombardia per illustrare la situazione relativa alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda.Palazzo Lombardia, ingresso N4, 1° piano, Sala Biagi, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e gli assessori regionali al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni e alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi partecipano all'inaugurazione della Fiera di Sant'Alessandro, rassegna regionale della zootecnica, dell'agricoltura, dell'equitazione, delle macchine e delle attrezzature.Fiera di Bergamo, via Lunga Bergamo (ore 14:30)VARIECommemorazione per il 39esimo anniversario dell’eccidio del Generale C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa e della consorte.S.Messa di suffragio presso la Chiesa "Santa Maria delle Grazie" (ore 10:30)Deposizione di una corona alla lapide ubicata in piazza Diaz, a lato del Monumento al Carabiniere (ore 11:30)Anteprima per la stampa di “Le icone di Milano - L'arte di mettersi in gioco”, nell'ambito della Design week.Il Giardino delle Culture, via Morosini, 8 (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione delle mostre “il Salone / la Città”, aperta dal 4 al 12 settembre e “Carlo Mollino. Allusioni Iperformali”, aperta dal 4 settembre al 7 novembre.Palazzo della Triennale viale Alemagna 6 (ore 11)Punto stampa del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, dopo L'incontro con gli autisti dell'Atm della linea 90/91,via Molise, 60 (ore 11:45)La capolista dei Riformisti Giulia Pastorella e il responsabile del programma di Milano in Azione e candidato al Consiglio Comunale Andrea Brugora presentano ai giornalisti i risultati dei Tavoli Tematici di Milano in Azione.CAM Garibaldi, corso Garibaldi, 27 (ore 11:45)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa di presentazione della lista Volt Combo, Ripa di Porta Ticinese, 83 (ore 12)Presentazione del paper "Da nimby a pimby. Economia circolare come volano della transizione ecologica e sostenibile del Paese e dei suoi territori", realizzato da A2A in collaborazione con The European House – Ambrosetti, in occasione del Forum in programma a Cernobbio. Alla conferenza stampa partecipano Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, e Marco Patuano, Presidente di A2A.Villa d'Este Cernobbio/Co (ore 15)Dibattito "Salute Milano: facciamo il punto sulla ripresa" con la Responsabile Salute del PD Sandra Zampa, l'epidemiologo dell’Università Statale Carlo La Vecchia, il co-founder Gruppo Case Mediche Federico Robbiati, con i saluti introduttivi della segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani e la moderazione di Piera Landoni, Responsabile milanese del Dipartimento Salute.Arci Olmi, di via Degli Ulivi 12 (ore 18)Incontro del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, con i City Angels e il loro presidente, Mario Furlan.Piazzale Cadorna (ore 22)MONZAConferenza stampa del Sindaco Dario Allevi, l’assessore allo sport Andrea Arbizzoni e l’assessore alle attività produttive e alla Cultura, Massimiliano Longo per presentare il programma di Monza fuori gp 2021 gli eventi da vivere in città in occasione del Gran Premio di Formula1. sono presenti anche i partner che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative e delle manifestazioni e i rappresentanti del CONI Lombardia.Comune di Monza, Sala Consiglio, 2° piano, Piazza Trento e Trieste, (ore 11)Ringraziamento da parte del Comune di Monza, in collaborazione con il Fai, ai volontari della Protezione civile impegnati da oltre un anno e mezzo nella guerra contro il Covid. In programma anche la presentazione di due nuovi mezzi. Il sindaco Dario Allevi e l'assessore Federico Arena incontrano la stampa.Villa Reale (ore 19) (Rem)