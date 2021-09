Cile: presidente Pinera inizia domani tour europeo in Spagna, Francia, Vaticano e Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pinera aveva in programma di affrontare un tour europeo a giugno, iniziativa poi sospesa a causa della difficile situazione della pandemia nel Paese sudamericano. Si prevede che l'agenda del presidente in questo viaggio ripeterà quindi quella di giugno, quando Pinera aveva in programma incontri con il re Filippo VI di Spagna, il capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez, il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, il presidente della Francia, Emmanuel Macron, e con Papa Francesco a Roma. Il presidente cileno sarà accompagnato nel tour dal ministro degli Esteri, Andrés Allamand, che è già a Madrid e ha incontrato giovedì l'omologo spagnolo, José Manuel Albares. Dopo il suo ritorno in Cile, Pinera si recherà a New York alla fine di settembre per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e tra la fine di ottobre e la metà di novembre a Glasgow per partecipare alla Conferenza degli Stati Uniti Nazioni sul cambiamento climatico (Cop26). (Brb)