© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE ROMA- Torna l'appuntamento con "La sindaca risponde". Diretta Facebook sulla pagina della sindaca Virginia Raggi. (ore 16)REGIONE LAZIO- L'assessore regionale ai Lavori pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri partecipa alla conferenza stampa, promossa in occasione Ds Automobiles 78° Open d'Italia, avente come oggetto gli interventi sulla viabilità e l'adeguamento infrastrutturale del campo di gara. Interviene Gian Paolo Montali, direttore generale del Progetto Ryder Cup 2023.Guidonia Montecelio, Media center del Marco Simone Golf & Country Club, via di Marco Simone 84/88 (ore 12) (segue) (Rer)