Argentina-Paraguay: Buenos Aires, "preoccupazione" per assenza di risultati su inchiesta uccisione di due bambine

- Il governo dell'Argentina ha espresso la sua "profonda preoccupazione" per la mancanza di risultati dell'inchiesta condotta dalla giustizia del Paraguay sull'uccisione di due bambine di 11 anni di nazionalità argentina durante un'operazione militare condotta da unità speciali contro la guerriglia dell'Esercito paraguaiano del popolo (Epp). E' quanto si legge in una nota ufficiale del ministero degli Esteri di Buenos Aires diffusa giovedì a un anno esatto dall'episodio. "La Repubblica Argentina si rammarica che ad oggi i fatti relativi alla morte delle ragazze non siano stati chiariti, e per questo ha espresso più volte al governo della Repubblica del Paraguay la sua profonda preoccupazione per il caso", recita la nota. Le autorità argentine chiedono quindi che "nell'ambito della permanente e stretta relazione bilaterale tra i due Paesi, siano prese le misure necessarie per indagare sui fatti, punire i responsabili e risarcire i parenti più prossimi delle vittime". (segue) (Abu)