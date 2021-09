Argentina-Paraguay: Buenos Aires, "preoccupazione" per assenza di risultati su inchiesta uccisione di due bambine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 settembre il governo del Paraguay aveva annunciato la riuscita di un'operazione militare nel nord del paese contro l'Epp, guerriglia attiva in quella zona dal 2008. Lo stesso presidente del Paraguay, Mario Abdo, si era diretto sul luogo delle operazioni e si era fatto fotografare accanto ai resti di quello che era il presunto accampamento dell'Epp nel mezzo della selva. In un messaggio sul suo profilo twitter Abdo celebrava la riuscita dell'operazione e annunciava che "due esponenti della guerriglia" erano stati abbattuti durante uno "scontro a fuoco". Il primo comunicato ufficiale riferiva quindi che tra le vittime figurava Magna Meza, storica leader del gruppo guerrigliero. Successivamente le autorità paraguaiane cambiarono la versione e precisarono che Meza non era stata uccisa, ma che erano morte "due guerrigliere adolescenti", mostrando anche i corpi delle due ragazze vestite con uniformi militari. (segue) (Abu)