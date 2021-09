Americhe: annunciata prossima "Conferenza di alto livello sull'azione per il clima" in vista della Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette paesi dell'America Latina e dei Caraibi parteciperanno la prossima settimana ad una "Conferenza di alto livello sull'azione per il clima nelle Americhe" con la partecipazione di capi di stato e ministri del continente. Lo rende noto una nota ufficiale del governo dell'Argentina, che ha promosso l'iniziativa congiuntamente con i governi di Barbados, Cile, Colombia, Costa Rica, Panama e Repubblica Dominicana. L'incontro si terrà l'8 settembre in modalità virtuale e, si legge nella nota, mira a "promuovere il dialogo" sulla questione ambientale "sottolineando l'urgenza dell'azione per il clima nelle Americhe" e la necessità di "promuovere la progettazione di meccanismi di azione innovativi". L'urgenza di avviare un'azione congiunta, prosegue la nota, "è data dalle prove scientifiche presentate dal recente rapporto del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamenti climatici (Ipcc) il 9 agosto". Il gruppo di paesi organizzatori sottolinea inoltre la necessità di "aumentare la rilevanza politica dell'agenda climatica" in linea con l'accordo di Parigi. (segue) (Abu)