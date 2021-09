Americhe: annunciata prossima "Conferenza di alto livello sull'azione per il clima" in vista della Cop26 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro si svolgerà in tre segmenti durante tutta la giornata dell'8 settembre. Il primo segmento, denominato "Road to Glasgow: migliorare l'ambizione climatica", sarà dedicato agli interventi dei leader dei paesi organizzatori. Durante questo spazio è previsto l'intervento del presidente argentino, Alberto Fernandez; del primo ministro delle Barbados, Mia Amor Mottley; del presidente della Colombia, Ivan Duque; del presidente del Costa Rica, Carlos Alvarez Quesada; del presidente di Panama, Laurentino Cortizo; del presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader; e del ministro cileno dell'Ambiente e presidente della Cop 25, Carolina Schmidt. Da segnalare anche la presenza di ospiti speciali, tra cui l'inviato speciale degli Stati Uniti per il clima, John Kerry e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. La giornata proseguirà quindi con un pannello moderato dal consigliere per il clima e la politica estera degli Stati Uniti, Jonathan Pershing, e con una "tavola rotonda ministeriale" moderata dall'Inviato speciale per il Clima degli Stati Uniti, John Kerry. (Abu)