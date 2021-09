Roma: De Priamo (Fd'I), su controllo green pass nei nidi ora arriva anche diffida sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E ora arriva, da parte delle organizzazioni sindacali, anche una diffida all'assessore alla Scuola per la gestione caotica e irresponsabile negli asili nidi per quanto riguarda il controllo dei green pass". Lo dichiara Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina. "In modo tardivo, un mese dopo il DL 111 del 6 agosto, l'Amministrazione Capitolina ha diramato una circolare solo il 31 agosto, scaricando sui Municipi la responsabilità della verifica del certificato verde e causando organizzazioni difformi nei territori e, soprattutto, l'individuazione nelle Poses o nel personale docente apicale i soggetti controllori che dovranno verificare la certificazione. Tutto ciò distogliendo il personale educativo dai precipui compitisia educativi che di sorveglianza dei piccoli utenti dei nidi. Altre città, a differenza di quanto sta avvenendo a Roma, hanno appaltato ai servizi di supporto esterni tali mansioni, evitando situazioni di caos organizzativo e di mancanza di tutela dei bambini. Non si ricorda – conclude De Priamo - una gestione così approssimativa e inadeguata dei servizi educativinella Capitale, né una vergogna simile di fronte a famiglie e rappresentanti dei lavoratori". (Com)