© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esposto in procura contro la Regione Lazio della sindaca uscente del M5s Virginia Raggi in merito alla gestione della presenza di cinghiali nelle aree urbane di Roma "è una barzelletta, una comica. Ma che cos'è? Abbiamo denunciato i cinghiali!". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione dell'apertura della campagna elettorale in piazza Bocca della Verità. (Rer)