Roma 2021: Gualtieri, Conte visto qualche giorno fa, confermo no apparentementi ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente del M5s, Giuseppe Conte, "lo ho incontrato e salutato l'altro giorno alla manifestazione di solidarietà per i giornalisti aggrediti a Roma". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine dell'apertura della campagna elettorale in piazza Bocca della Verità. Rispetto a possibili convergenze al secondo turno "abbiamo creato una grande coalizione unitaria, ho già detto che non faremo apparentementi ma chiederemo il sostegno al ballottaggio a tutte le romane e i romani", ha concluso Gualtieri. (Rer)