Usa: autorità federali bloccano voli Virgin Galactic

- Le autorità federali degli Stati Uniti hanno deciso di bloccare i voli Virgin Galactic, nel momento in cui l’azienda è oggetto di un’indagine a proposito di un incidente di volo avvenuto a luglio. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnbc”, in riferimento a una decisione della Federal Administration Aviation (Faa). "Virgin Galactic potrebbe non riportare in volo il veicolo SpaceShipTwo fino a quando la Faa non approva il rapporto finale sull'indagine a proposito dell’incidente o determina che i problemi relativi all'incidente non influiscono sulla sicurezza pubblica", afferma l’agenzia federale in una dichiarazione alla “Cnbc”. “La Faa è responsabile della protezione del pubblico durante le operazioni di lancio e rientro del trasporto spaziale commerciale. La Faa sta supervisionando l'indagine della Virgin Galactic sul suo incidente […] dell'11 luglio avvenuto sopra Spaceport America, New Mexico”, spiega ancora la Faa.(Nys)