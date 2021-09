Usa: Covid, Fda valuta dose ridotta vaccino Moderna per richiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and drug administration (Fda), l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici, sta valutando l'ipotesi di autorizzare un richiamo vaccinale con il siero elaborato da Moderna, ma con un dosaggio più basso rispetto alle prime due iniezioni. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando persone che hanno familiarità con la vicenda. Moderna ha fatto sapere che ha intenzione di chiedere alla Fda di autorizzare una dose di 50 microgrammi, metà del dosaggio delle vaccinazioni precedenti. Secondo le fonti del “Wsj”, esponenti dell’amministrazione del presidente Joe Biden sono propensi ad autorizzare la dose di 100 microgrammi, poiché pensano che un richiamo a dosaggio inferiore potrebbe non offrire una spinta abbastanza duratura per contrastare le varianti in rapida evoluzione del Covid-19. Nessuna decisione finale è stata presa per il momento, poiché la Fda sta ancora esaminando i dati degli studi in merito, secondo i quali entrambe le soluzioni producono un’importante risposta immunitaria.(Nys)