Covid: Picierno (Pd), concordo con Draghi su estensione Green pass, è garanzia massima per imprese e lavoratori

- Le parole pronunciate oggi da Draghi "costituiscono un ulteriore tassello che consente all’Italia di mettersi sempre più in sicurezza rispetto al Covid". Lo riferisce, in una nota, l’europarlamentare del Partito democratico Pina Picierno. "L’estensione del Green Pass - prosegue - è una decisione che tutela imprese e lavoratori, abbattendo sempre di più la diffusione del virus e contribuendo a depotenziarlo. Del resto la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono questioni prioritarie, diventate ancora più impellenti con la pandemia. Anche per questo l’obbligo vaccinale, quando l’Ema lo classificherà farmaco ordinario, diventerà una strada necessaria. No vax, no green pass e coloro che tra le righe cercano di strizzare l’occhio a queste piazze non capiscono o fingono di non capire che senza una vaccinazione massiva a rimetterci sarebbero in primis i lavoratori e gli imprenditori, già in difficoltà dopo i vari lockdown. Sposo quindi la linea di Draghi e mi auguro responsabilità da parte di tutte le forze di governo. Completare le vaccinazioni - conclude - costituisce la migliore ricetta per il lavoro e per rilanciare con forza e solidità l’economia italiana”.(Com)