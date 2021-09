Infrastrutture: Arabia Saudita, accordo con l'Iraq sul trasporto marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita e l'Iraq hanno firmato un accordo di cooperazione sui trasporti marittimi. Lo riferisce l'agenzia di stampa saudita "Spa". L'accordo è stato firmato oggi durante un incontro fra il ministro dei Trasporti del Regno e presidente dell'Autorità generale dei trasporti, Saleh bin Nasser al-Jasser, e il ministro dei Trasporti iracheno Nasser al-Shibli. "L'accordo fa parte di una serie di azioni che il Consiglio di coordinamento saudita-iracheno mette in atto per rafforzare a livello strategico le relazioni tra il Regno dell'Arabia Saudita e la Repubblica dell'Iraq e per aprire nuovi aspetti alla cooperazione in vari campi", secondo quanto indicato dall'agenzia di stampa. L'accordo tra i due Paesi del Golfo aumenterà la circolazione delle navi commerciali per "trasportare passeggeri e merci, incoraggiando gli scambi commerciali". I ministri hanno concordato anche le modalità di accesso al porto e hanno discusso anche del tema dell'emergenza e degli incidenti marittimi nelle loro acque territoriali. L'accordo mira anche a offrire "agevolazioni alle compagnie di trasporto marittimo, navi e personale, oltre al riconoscimento reciproco dei documenti di navi e marinai di entrambi i Paesi e al coordinamento delle posizioni di entrambi gli Stati alle conferenze marittime internazionali". (Res)