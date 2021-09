Vaccino: Laforgia (Leu), non possiamo consentire chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, afferma: "Bene l'orientamento assunto dal governo di estendere l'uso del Green pass e rassicuranti le parole del premier sull'obbligo vaccinale e la terza dose. Dobbiamo correre se vogliamo raggiungere l'80 per cento della popolazione vaccinata in tempi brevi. Non possiamo consentire chiusure - continua il parlamentare -, perdita di mesi di scuola e, soprattutto, altre morti nei mesi che ci attendono". (Rin)