Turchia: Cavusoglu, impossibile per afgani evacuati da altri Paesi restare in territorio turco

- La Turchia non consentirà ai profughi afgani evacuati da altri Paesi di permanere in territorio turco. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologa olandese, Sigred Kaar, ad Ankara. “Abbiamo detto fin dall'inizio che non accetteremo una tale offerta", ha affermato Cavusoglu in merito alla possibilità di ospitare sul suolo turco profughi afgani intenzionati a recarsi in Europa. Il ministro degli Esteri turco ha sottolineato che la Turchia è disponibile a consentire il transito dei profughi provenienti dall’Afghanistan verso altri Paesi durante le operazioni di evacuazione.(Res)