Roma 2021: Gualtieri, politica torna in strada, cambiare città insieme

- "La politica deve tornare nelle piazze e nelle strade, essere partecipazione". Nella coalizione del centrosinistra c'è "una ricchezza di posizioni che convergono in una idea di città. Abbiamo deciso che per cambiare Roma bisogna essere in tanti e insieme, che prima dell'io viene il noi". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione dell'apertura della campagna elettorale in piazza Bocca della Verità. (Rer)