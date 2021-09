© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a Nicola Zingaretti per l'impegno straordinario e che sta svolgendo anche alla Regione Lazio". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione dell'apertura della campagna elettorale in piazza Bocca della Verità. "Bene ha detto Zingaretti sostenendo che per fortuna la sanità non è competenza comunale", ha concluso. (Rer)