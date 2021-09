Brasile: autorità monitorano caso sospetto di "mucca pazza" nello stato di Minas Gerais

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato brasiliano di Minas Gerais, Romeu Zema, ha reso noto che le autorità politiche e sanitarie stanno monitorando un caso sospetto di contaminazione da sindrome della "mucca pazza" individuata in un capo di bestiame. Il governatore ha puntualizzato che il governo adotterà tutte le misure necessarie "affinché il caso, se confermato, sia limitato al luogo in cui è successo". Nel corso di una intervista con la radio “Cbn”, Zema non ha nascosto i rischi del caso "Siamo molto preoccupati. L'intero Brasile dipende dalle esportazioni di carne e un fatto come questo può mettere a repentaglio, danneggiare e molto queste attività", ha affermato. (segue) (Brb)