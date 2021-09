© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel nostro incontro di oggi, ho ringraziato il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio per il prezioso sostegno dell'Italia alle nostre operazioni di evacuazione da Kabul. Abbiamo discusso su come la comunità internazionale può continuare a promuovere la sicurezza per gli afgani, gli alleati e i nostri partner". Così su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. (Nys)