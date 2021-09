Difesa: annunciata prima missione suborbitale scientifica Aeronautica militare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Cnr, professoressa Maria Chiara Carrozza ha dichiarato: "La collaborazione consentirà di condurre, in condizioni di microgravità, esperimenti multidisciplinari che permetteranno di accrescere le conoscenze scientifiche e di caratterizzare meglio i voli suborbitali, nella prospettiva di renderli accessibili a un numero sempre maggiore di persone e di operarne in Italia. L'aerospazio è un settore strategico e il Consiglio Nazionale delle Ricerche prosegue nel fornire supporto al sistema Paese, impegnando i suoi ricercatori in stretta collaborazione con le istituzioni nazionali preposte alla sicurezza nazionale". Michael Colglazier, amministratore delegato di Virgin Galactic, ha detto: "Che l'Aeronautica militare ci abbia scelto per supportare le loro ricerche sulla microgravità è prova delle capacità scientifiche uniche del nostro sistema di volo spaziale. Siamo fieri di facilitare la cooperazione tra le nazioni interessate al volo spaziale e i pionieri dell'industria per espandere le conoscenze umane e dimostrare il valore intrinseco della nostra offerta a partner governativi e scientifici. Questo volo sarà ricordato come una importante pietra miliare nel percorso per raggiungere l'accesso ripetibile e sicuro allo spazio negli anni a venire". La missione dell'Aeronautica militare è l'ultima del programma di volo sperimentale che la Virgin Galactic effettuerà per ottenere dalle autorità statunitensi la certificazione finale prima di avviare l'era dei voli commerciali. (Com)